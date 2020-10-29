Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü sorusunun yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta 70. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Yayınlanan fragmanda Hünkar'ı yüzü gözükmeyen bir kadının bıçakladığı ve aniden yere düştüğü görülüyordu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü? Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu? İşte diziye dair detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HÜNKAR ÖLDÜ MÜ? VAHİDE PERÇİN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Usta oyuncu Vahide Perçin'in hayat verdiği Hünkar karakterinin Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edip etmediği özellikle şu saatlerde merak konusu oluyor. Ancak henüz Hünkar'ın ölüp olmadığı belli değil. Usta oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığı gelecek hafta netlik kazanmış olacak.