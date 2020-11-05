Alev Alev nerede çekiliyor? Yeditepe Mahallesi nerede? şeklindeki sorular izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bir süredir heyecanla beklenen Alev Alev dizisi dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciye merhaba diyor. Peki, Alev Alev yangın sahnesi nerede çekildi? İşte diziye dair detaylar...

ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR? YEDİTEPE MAHALLESİ NEREDE?

Büyükçekmece'deki Alkent 2000 mahallesi var. Ev sahneleri burada çekilmektedir. Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.