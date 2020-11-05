Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı şaşırttı! 32 yaşındaki Uğur Güneş meğer...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yakışıklı oyuncusu Uğur Güneş, özel hayatıyla dikkat çekiyor. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Güneş, dizide Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterine olan aşkı ve dürüst karakteri ile biliniyor. Oyunculuğu ve ses tonuyla dikkat çeken karizmatik oyuncu Uğur Güneş'in nereli olduğu hayranları tarafından merak edildi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan Uğur Güneş'i herkes İstanbullu sanırken o bakın nereli çıktı...
05.11.2020 16:13
- Son Güncelleme: 05.11.2020 16:40
İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. O, Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş... Hayranları Uğur Güneş'in memleketini bir hayli merak ediyor. İşte Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve ünlülerin memleketleri...
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