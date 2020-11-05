Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı şaşırttı! 32 yaşındaki Uğur Güneş meğer...

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. O, Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş... Hayranları Uğur Güneş'in memleketini bir hayli merak ediyor. İşte Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve ünlülerin memleketleri...