"Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtısız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride biriktik ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif. Kuzey de çok iyi, çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."