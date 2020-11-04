İkinci bebeklerini kucağına almak için heyecanlı olan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in önce evlerinde yangın çıktı, ardından da koronavirüs haberi geldi. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Yenenler ailesinden bu kez güzel haber geldi.
Eser Yenenler koronavirüsü yendiğini sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla duyurdu.
Testinin negatif çıktığını duyuran 36 yaşındaki oyuncu, "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin" mesajını paylaştı.
BERFU YENENLER: EVE DÖNDÜK
Eşinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra oğlu Kuzey'le birlikte babasının evine giden Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
"Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtısız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride biriktik ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif. Kuzey de çok iyi, çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."
"BABAMIZI ÖZLEDİK"
Berfu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise "Biz iyiyiz; hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değişti ve ekstra yorulduk. Biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledik.️ Gün sayıyoruz, kavuşmayı bekliyoruz" mesajını paylaşmıştı.