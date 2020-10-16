Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

3 İTFAİYE 2 AMBULANS GELDİ



Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.