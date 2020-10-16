Haberler Galeri Magazin Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

Geçtiğimiz yıl Kilyos Sahili'nde evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, oğulları Kuzey'in doğmasının ardından doğa içinde bir yaşam tercih ederek İstanbul'dan uzakta, orman içinde bir ev kiraladı. Şu sıralar ikinci bebek heyecanı hayaşan Yenenler ailesi, evlerinde korku dolu anlar yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. 3 itfaiye ekibi yangına müdahale ederken aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü. İşte Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in evi...

16.10.2020 11:36 - Son Güncelleme: 16.10.2020 11:53
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek müjdesini hayranlarıyla paylaşan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin evinde yangın çıktı. Geçen yıl evlenen çift, oğulları Kuzey dünyaya geldikten sonra doğa ile iç içe yaşama hayallerini gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

Geçen yıl evlenen ve Kuzey adında bir bebekleri olan çift, salgın nedeniyle şehirden uzak, yeşillikler içinde bir yere yerleşti.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

3 İTFAİYE 2 AMBULANS GELDİ

Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar

İşte Eser - Berfu Yenenler çiftinin evi ve ünlülerin evleri...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın eski haliyle güzelliğini bir kez daha kanıtladı! Miss Turkey'e katılan Oya...
Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın eski haliyle güzelliğini bir kez daha kanıtladı! Miss Turkey'e katılan Oya...