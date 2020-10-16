Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in evinde korku dolu anlar! 3 saat boyunca kabus yaşadılar
Geçtiğimiz yıl Kilyos Sahili'nde evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, oğulları Kuzey'in doğmasının ardından doğa içinde bir yaşam tercih ederek İstanbul'dan uzakta, orman içinde bir ev kiraladı. Şu sıralar ikinci bebek heyecanı hayaşan Yenenler ailesi, evlerinde korku dolu anlar yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. 3 itfaiye ekibi yangına müdahale ederken aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü. İşte Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in evi...
3 İTFAİYE 2 AMBULANS GELDİ
Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.