Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...
2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Çift, ilk çocukları Kuzey'i ekim ayında kucaklarına aldı. Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuran Yenenler, "Kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında koronavirüs kaptı" dedi.
Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedisinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Instagram'dan paylaşım yapan Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti, "Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyse ki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde. Tebrikler kedim."