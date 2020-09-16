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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine girdi. Çift, ilk çocukları Kuzey'i ekim ayında kucaklarına aldı. Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından duyuran Yenenler, "Kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında koronavirüs kaptı" dedi.

16.09.2020 11:39 - Son Güncelleme: 16.09.2020 11:39
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedisinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Instagram'dan paylaşım yapan Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti, "Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyse ki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde. Tebrikler kedim."

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

ŞEHİRDEN UZAKLAŞMIŞLARDI

Son zamanlarda tüm dünyaya yayınlan ve insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını ve oğullarını doğa ile iç içe büyütme fikri, çiftin taşınma kararı almasına neden olmuştu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

Berfu Yenenler, haftalar önce çektiği bir videoda yeni evlerini tanıtarak "İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var" demişti.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

BERK SUYABATMAZ VE CANSU MELİS KARAKUŞ

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