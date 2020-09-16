Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'e koronavirüs şoku! Sokak kedileriyle kavga sırasında...

Oyuncu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, kedisinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Instagram'dan paylaşım yapan Yenenler, "Dünyanın en saçma olayını anlatıyorum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti, "Biz corona virüsten kaçalım aman aman derken kedimiz sokak kedileriyle kavga sırasında corona kaptı. Bu hangi ironi. Neyse ki hayvanların coronası insanlara bulaşmıyormuş. Onu iyileştirdik, temizledik pakladık oturuyor şimdi dibimizde. Tebrikler kedim."