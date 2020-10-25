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    • 25.10.2020 10:53
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    virüse yakalandı! İkinci bebeğine hamile eşi ile ayrı evlerde karantinada...

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından ikinci bebek müjdesi veren Eser Yenenler ile eşi 'in arasına koronavirüs girdi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'daki orman evinde kendinikarantinaya aldığını belirten oyuncu Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?

    Eser Yenenler koronavirüse yakalandı!

    Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?

    ESER YENENLER KARANTİNADA

    Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Yenenler, evinde karatinaya girdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

    "KUZEY VE BERFU NEGATİF"

    Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif cıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." dedi.

    İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.

    3 İTFAİYE 2 AMBULANS GELDİ

    Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi." dedi.

    Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.
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    Haberler Magazin Eser Yenenler koronavirüse yakalandı! İkinci bebeğine hamile eşi Berfu Yenenler ile ayrı evlerde karantinada...