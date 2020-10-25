Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?
ESER YENENLER KARANTİNADA
Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Yenenler, evinde karatinaya girdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
"KUZEY VE BERFU NEGATİF"
Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif cıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." dedi.
İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı.
3 İTFAİYE 2 AMBULANS GELDİ
Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi." dedi.