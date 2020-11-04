Kuruluş Osman Mönke kimdir sorusu diziyi ekranları başında takip eden izleyicilerin araştırdığı sorular arasındaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam Kuruluş Osman'a Geyhatu Han'ın oğlu Mönke rolünde Ekrem İspir katıldı. İzleyiciler bir yandan tarihi karakterler hakkında araştırma yaparken diğer yandan da oyuncunun hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mönke tarihte var mı? Möngke'yi oynayan Ekrem İspir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
MÖNGKE KİMDİR?
Geyhatu oğlu Mönke hakkında tarihte pek bir bilgi yer almıyor. Ancak çok önceki zamanlarda Moğol hükümdarları arasında Cengiz Han'ın torunu Mönke var. Möngke, Mengü olarak da bilinir., 1251-59 arasında Moğol hükümdarı. Cengiz Han'ın torunuydu. Karakurum'da hüküm süren son büyük han oldu. Yönetimi sırasında kent büyük bir gelişme gösterdi ve imparatorluk hızla yayılmayı sürdürdü.
EKREM İSPİR KİMDİR?
Ekrem İspir 1964'te Elazığ'da dünyaya gelmiştir. 1,82 boyundadır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok dizide rol almıştır.
KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.
Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.
Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.
Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?