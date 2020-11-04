Kuruluş Osman Mönke kimdir sorusu diziyi ekranları başında takip eden izleyicilerin araştırdığı sorular arasındaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam Kuruluş Osman'a Geyhatu Han'ın oğlu Mönke rolünde Ekrem İspir katıldı. İzleyiciler bir yandan tarihi karakterler hakkında araştırma yaparken diğer yandan da oyuncunun hayatı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mönke tarihte var mı? Möngke'yi oynayan Ekrem İspir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MÖNGKE KİMDİR?

Geyhatu oğlu Mönke hakkında tarihte pek bir bilgi yer almıyor. Ancak çok önceki zamanlarda Moğol hükümdarları arasında Cengiz Han'ın torunu Mönke var. Möngke, Mengü olarak da bilinir., 1251-59 arasında Moğol hükümdarı. Cengiz Han'ın torunuydu. Karakurum'da hüküm süren son büyük han oldu. Yönetimi sırasında kent büyük bir gelişme gösterdi ve imparatorluk hızla yayılmayı sürdürdü.