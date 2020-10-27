Büyükak, "Komedinin süreleri kısıtlı olduğundan, daha lezzetli oluyor. Dram dizileri 120-130 dakika. Komedi dizisinin o dakikalarda olması çok zor. O yüzden ben de 30-35 dakika bir iş yapmak istiyordum. Dijital bunun için çok elverişli bir ortam, o yüzden dijital yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İbrahim Büyükak, korona virüse yakalanan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.