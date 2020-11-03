

"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.