Oyuncu Ece Dizdar yaptığı paylaşımla duygulandırdı. 99 depreminde annesini ve babasını kaybeden Dizdar Elif'in fotoğrafını görünce duygularını takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Ece Dizdar hakkındaki gerçekle hayranlarını hüzne boğdu. İzmir depreminin ardından paylaşımda bulunan Ece Dizdar 1999 depreminde kaybettiği anne ve babasının fotoğrafı ile 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Elif bebeğe seslendi.
17 yaşındayken anne ve babasını 1999 depreminde kaybeden oyuncu Ece Dizdar İzmir depreminde minik Elif'i görünce duygularını paylaştı...
"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım... Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin. Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."
ECE DİZDAR KİMDİR?
Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Denizaltılarda çalışan babasının görevi nedeniyle çocukluğu boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde yaşamıştır. Gezdiği yerlerde genelde DoDDS Amerikan okullarında okudu. Ortaokul yıllarında Belçika'da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine eğitim aldı, 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı kapsamında sahneye çıktı.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra Londra'ya taşınan oyuncu, ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimini tamamladı ve profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ece Dizdar Tiyatro DOT için Shopping and Fzx ve Festen gibi oyunların çevirilerini yaptı. Profesyonel reklam ve tanıtım dublajcısıdır. Ece Dizdar hala İngiltere'de ve Türkiye'de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.