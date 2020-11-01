İzmir'de 6,9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. İzmir depreminde elde edinilen son bilgilere göre 49 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 886 kişi de yaralandı. Bazı binaların yıkıldığı İzmir depreminde çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Türkiye depremin yaralarını sarmaya devam ederken sanat camiasından da acı haberler geliyor.