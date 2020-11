Babasının görevinin Denizaltı Subayı olması nedeniyle Türkiye'nin bir çok şehrinin yanı sıra Pakistan, Belçika ve İngiltere gibi bir çok ülkede yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır.

Bulunduğu yerlerde DoDDS Amerikan okullarında okumuş, Ortaokul zamanında ise Belçika'da müzikal oyunculuğu ses ve dans üzerine eğitim almıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olmuş ve Londra'da konservatuar eğitimi almıştır. Ece Dizdar İstanbul doğumludur.

Ailesini 1999 depreminde babasının görev nedeni ile bulunduğu Gölcük Deniz Üst Komutanlı'ğında Gölcük donanmanın içindeki ordu evi binasında yitirmiştir. Arkadaşlar İyidir dizisi'nde Leyla karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı dizi ve filmler:

2019 - Küçük Şeyler- Yön: Kıvanç Sezer

2019 - Alef

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk (İdil)

2016 - Arkadaşlar İyidir (Leyla)

2015 - Beş Kardeş (Şevval)

2013 - Güneşi Beklerken (Melda)

2013 - Çekmeceler- Yön: Mehmet Binay, Caner Alper

2012 - Şubat (Yeşim)

2011 - Karakol (Dicle)

2007 - Getting It On, Yön: Chris Menaul, Londra,

2005 - Percy Circus, Skint n Minted PRODÜKSİYONU, Yön: Kenny Strickland, Londra

2004 - Hayalet (Funda)

2004 - Simbiyotik

2003 - Esir Şehrin Gözyaşları (Patric'in karısı)

2002 - En Son Babalar Duyar