Pek çok dizi ve film projesinde rastladığımız Ece Dizdar kimdir? Yaptığı paylaşım ile sosyal medya ündemine bomba gibi düşen Ece Dizdar'ın hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 1999 Gölcük depreminde anne ve babasını kaybettiğinde henüz 17 yaşında olan başarılı oyuncu Ece Dizdar hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
"BÖYLE BİR MUCİZEYİ HAYAL EDEMİYORUM"
"Elif... Böyle bir mucizeyi hayal edemiyorum. Ben 99'da bekleyip tersini yaşayanlardanım...Bu felaketi yaşayan için bu bitmeyen iyileşmeyen bir konudur. Allah Elif'e uzun ömürler versin.Yaralı kurtulan herkese şifa diliyorum."
ECE DİZDAR KİMDİR?
Ece Dizdar 23 Kasım 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Dizdar ilk olarak ekran severlere ismini En Son Babalar Duyar adlı televizyon dizisi ile duyurmuştur. Daha sonra 2003 senesinde Esir Şehrin Gözyaşları, 2004 Hayalet, 2011 Karakol adlı dizide Dicle karakteri, 2012 yılında Şubat adlı dizide Yeşim, Güneşi Beklerken dizisinde Melda, Beş Kardeş adlı dizide ise Şevval karakteri ile oyunculuk serüvenine devam etmiştir. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Ece Dizdar uzun yıllar bir çok markanın sesi olmuştur.
Babasının görevinin Denizaltı Subayı olması nedeniyle Türkiye'nin bir çok şehrinin yanı sıra Pakistan, Belçika ve İngiltere gibi bir çok ülkede yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştır.
Bulunduğu yerlerde DoDDS Amerikan okullarında okumuş, Ortaokul zamanında ise Belçika'da müzikal oyunculuğu ses ve dans üzerine eğitim almıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olmuş ve Londra'da konservatuar eğitimi almıştır. Ece Dizdar İstanbul doğumludur.
Ailesini 1999 depreminde babasının görev nedeni ile bulunduğu Gölcük Deniz Üst Komutanlı'ğında Gölcük donanmanın içindeki ordu evi binasında yitirmiştir. Arkadaşlar İyidir dizisi'nde Leyla karakterini canlandırmıştır.
Rol aldığı dizi ve filmler:
2019 - Küçük Şeyler- Yön: Kıvanç Sezer
2019 - Alef
2017-2018 Siyah Beyaz Aşk (İdil)
2016 - Arkadaşlar İyidir (Leyla)
2015 - Beş Kardeş (Şevval)
2013 - Güneşi Beklerken (Melda)
2013 - Çekmeceler- Yön: Mehmet Binay, Caner Alper
2012 - Şubat (Yeşim)
2011 - Karakol (Dicle)
2007 - Getting It On, Yön: Chris Menaul, Londra,
2005 - Percy Circus, Skint n Minted PRODÜKSİYONU, Yön: Kenny Strickland, Londra
2004 - Hayalet (Funda)
2004 - Simbiyotik
2003 - Esir Şehrin Gözyaşları (Patric'in karısı)
2002 - En Son Babalar Duyar