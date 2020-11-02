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Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Elif bebeğin kurtarılma anı Türkiye'ye umut oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte Hadise, Demet Akalın, Buse Varol, Hakan Hatipoğlu ve birçok ünlü isimden Elif Perinçek paylaşımı...

02.11.2020 13:11 - Son Güncelleme: 02.11.2020 13:41
Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında günler sonra mucize kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor. Mucizelerden bir tanesi de Doğanlar Apartmanı'nda gerçekleşti. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

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Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

"ŞÜKÜRLER OLSUN"
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

"ELİF'E KAVUŞTUM, ÇOK MUTLUYUM"
Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.Elif'i enkazdan çıkaran itfaiyeci Muammer Çelik'in, Elif'i kurtarma anını gözyaşları içinde anlattı. Çelik, "Elif benim parmağımı bir tuttu sağlık kabinine gidene kadar bırakmadı." dedi.

Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

Ünlü isimler, Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasının ardından mutluluğunu dile getirdi.

ELİF (PERİNÇEK) BEBEĞİN KURTARILMA ANI VİDEO - TIKLA

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