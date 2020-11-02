Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Elif bebeğin kurtarılma anı Türkiye'ye umut oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte Hadise, Demet Akalın, Buse Varol, Hakan Hatipoğlu ve birçok ünlü isimden Elif Perinçek paylaşımı...
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında günler sonra mucize kurtuluşlar yaşanmaya devam ediyor. Mucizelerden bir tanesi de Doğanlar Apartmanı'nda gerçekleşti. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.
Ünlü isimler, Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasının ardından mutluluğunu dile getirdi.