Haberler Galeri Magazin Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

Elif bebek 65 saat sonra Türkiye'ye umut oldu! Ünlülerden Elif Perinçek paylaşımı: Bize yaşattığın mutluluk ve umut...

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Elif bebeğin kurtarılma anı Türkiye'ye umut oldu. Magazin dünyasının ünlü isimleri de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. İşte Hadise, Demet Akalın, Buse Varol, Hakan Hatipoğlu ve birçok ünlü isimden Elif Perinçek paylaşımı...

02.11.2020 13:11 - Son Güncelleme: 02.11.2020 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





