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91 saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda (Gezgin) bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

İzmir depreminin ardından 91 saat sonra bir mucize daha yaşandı. İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin herkesi mutluluk gözyaşlarına boğdu. Gelen son dakika haberi ile umutlar bir kez daha yeşerdi. Ünlü isimler sosyal medya hesabından Ayda Gezgin'in kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

03.11.2020 11:33 - Son Güncelleme: 03.11.2020 12:06
91. saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda Gezgin bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

Türkiye salı sabahına yeni bir mucize ile uyandı. Dün enkazdan kurtarılan Elif bebeğin ardından, depremin 91'inci saatinde bu kez de 16 Aralık 2017 doğumlu Ayda bebek enkazın altından sağ salim çıkarıldı

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91. saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda Gezgin bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

91. saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda Gezgin bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

Rıza Bey Apartmanı'ndn çıkartılan Ayda bebek Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğarken ünlü isimlerden de duygularını ifade eden paylaşımlar geldi.

91. saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda Gezgin bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

İşte ünlülerin İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkartılan Ayda bebek paylaşımları...

91. saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda Gezgin bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

DEMET AKALIN

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