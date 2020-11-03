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91 saat sonra mucize! Ünlü isimlerden Ayda (Gezgin) bebek paylaşımı: Çok güzel gülümsüyordu, enkazdan çıkmamış kadar...

İzmir depreminin ardından 91 saat sonra bir mucize daha yaşandı. İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin herkesi mutluluk gözyaşlarına boğdu. Gelen son dakika haberi ile umutlar bir kez daha yeşerdi. Ünlü isimler sosyal medya hesabından Ayda Gezgin'in kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

03.11.2020 11:33 - Son Güncelleme: 03.11.2020 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





