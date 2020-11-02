Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.11.2020 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 16:03
    ABONE OL

    Amerikalı oyuncu öldürüldü!

    Oscar'a aday gösterilen "" filmindeki rolüyle tanınan 1990 yılında Texas doğumlu Amerikalı oyuncu , başından silahla vurularak öldürüldü! Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

    Amerikalı oyuncu öldürüldü!

    Yerel medyadaki haberlere göre, kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan oyuncu, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu. Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


    Amerikalı oyuncu Eddie Hassell'ın ölümüyle ilgili soruşturma açıldı. Genç oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.


    1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı. Hassell, Oscar'a aday gösterilen "The Kids Are All Right" filmindeki rolüyle tanınıyordu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Amerikalı oyuncu Eddie Hassell öldürüldü!