KENAN ECE KİMDİR?

Kenan Cahit Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika'da Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin'de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda'nın en köklü televizyon dizisi "Fair City" 'de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı "Yüreğine Sor" filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu. Kendisinden üç yaş büyük olan Canan Ergüder ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Demir adında bir oğlu var.