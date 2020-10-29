Brad Pitt, son zamanlarda Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodularla magazin gündeminden düşmüyor. Page Six'in haberine göre; ilk kez ağustos ayında birlikte görüntülenen Nicole Poturalski ve Brad Pitt'in ilişkisinin bittiği iddia edildi.
Sık sık Pitt'in Fransız şatosuna giden çiftin, Poturalski'nin kocasının Almanya'daki restoranı Borchard'da tanıştığı belirtiliyor.
27 yaşındaki Poturalski'nin 'açık evlilik' yaşadığı Roland Mary'den 7 yaşında Emil adında bir oğlu da bulunuyor.
Eski eşi Angelina Jolie'yle velayet savaşı devam eden 56 yaşındaki Pitt'in, Maddox (19), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) Knox ve Vivienne (12) olmak üzere 6 çocuğu var.
Poturalski, geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin adına açılmış bir hayran hesabını incelerken yakalanmıştı.
Modelin, Instagram'da "nicobrad2020" adıyla açılan ve biyografi bölümünde "Jennifer ve Angelina öldü. Şimdi Nicole'ün zamanı. Hollywood'un yeni süper çifti" yazan hesabın hikayelerini takip ettiği ortaya çıkmıştı.
Hesabı yöneten kişi, Nicole Poturalski'nin, hikayelerini incelediğini görmekten çok mutlu olduğunu ve kanıt olarak takipçilerine ekran görüntüsünü "Kraliçe benim hikayemi izledi" notuyla paylaşmıştı.