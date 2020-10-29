Melisa İmrak kimdir? Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak kaç yaşında, nereli?

Melisa İmrak kimdir? Melisa İmrak kaç yaşında, nereli? Best Model Türkiye birincisi Melisa İmrak kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Melisa İmrak yaşı tartışma konusu oldu. 25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede birinciler açıklandı. Peki, Best Model Türkiye 2020 birincisi Melisa İmrak kimdir?
MELİSA İMRAK KİMDİR?
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın kazananları belli oldu. 33. Best Model Türkiye Yarışması finali önce akşam Fişekhane'de gerçekleşti. 33. Best Model Türkiye Yarışması'nda kadınlarda birinciliği Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.
İkinciliği, Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandılar. Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım Best Gentleman: Metehan Onay oldu.
33. Best Model Türkiye Yarışması birincisi Melisa İmrak'ın çocuk yaşta oluşuna sosyal medyadan tepkiler yağdı.
1.80 boyundaki Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi.
Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor. Melisa İmrak da bu sayede yarışmaya katılabilmiş.