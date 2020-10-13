Haberler Galeri Magazin Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'

Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'

Eski eşi Brad Pitt ile 2016'da başlayan boşanma davaları geçen yıl sonuçlanan ancak velayet konusunda anlaşamayan Angelina Jolie annesiyle gündeme geldi. 2007 yılında 56 yaşında hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince önce göğüslerini ardından da yumurtalıklarını ve rahmini aldıran 45 yaşındaki Angelina Jolie'nin annesinin gençliğine benzerliği sosyal medyada,'Annesinin aynısı' şeklinde yorumlandı.

13.10.2020 17:10 - Son Güncelleme: 13.10.2020 17:17
Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'

Angelina Jolie'nin annesinin gençliği sosyal medya gündeminde. 45 yaşındaki Hollywood'un gözde ismi, annesine benzetildi. İşte ünlülerin aileleri ve sosyal medyanın konuştuğu Angelina Jolie'nin annesinin gençlik fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'

HİLMİ CEM İNTEPE

Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'

HİLMİ CEM İNTEPE ANNESİ BABASI VE KARDEŞİ

Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'
Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'

HİLMİ CEM İNTEPE VE ABLASI MERVE

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...
Güzel oyuncu Damla Colbay herkesi şaşırttı! Dizilerin gamzeli güzeli Damla Colbay meğer...