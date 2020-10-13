Angelina Jolie'nin annesinin gençliği hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı...'
Eski eşi Brad Pitt ile 2016'da başlayan boşanma davaları geçen yıl sonuçlanan ancak velayet konusunda anlaşamayan Angelina Jolie annesiyle gündeme geldi. 2007 yılında 56 yaşında hayata veda eden annesi Marcheline Bertrand gibi göğüs ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu öğrenince önce göğüslerini ardından da yumurtalıklarını ve rahmini aldıran 45 yaşındaki Angelina Jolie'nin annesinin gençliğine benzerliği sosyal medyada,'Annesinin aynısı' şeklinde yorumlandı.
13.10.2020 17:10
- Son Güncelleme: 13.10.2020 17:17
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