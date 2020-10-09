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Brad Pitt'in başı dertte! "Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı"

Brad Pitt son günlerde gazete manşetlerinden düşmüyor. Bir yandan eski eşi Angelina Jolie ile velayet davası, diğer yandan Alman model Nicole Poturaslki ile yaşadığı aşk derken 56 yaşındaki Pitt, öyle bir iddiayla gündeme geldi ki... ABD'de bir kadın Brad Pitt'in kendisiyle evlilikten söz edip kur yaparak onu dolandırdığı gerekçesiyle ünlü aktöre 100 bin dolarlık dava açtı.

09.10.2020 12:39 - Son Güncelleme: 09.10.2020 13:14
Brad Pitt 'in başı dertte! Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı

ABD, Teksas Plano'da bulunan bir sağlık şirketinin CEO'su olan Kelli Christina adında bir kadın, Brad Pitt aleyhine 100 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.

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Brad Pitt'in başı dertte! Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı

PARASINI ALDI, SÖZÜNÜ TUTMADI
Kelli Christina'nın dava dokümanlarında da yer alan iddialarına göre Pitt kendileriyle bir anlaşma yaptı, hatta parasını aldığı halde hiçbir sözünü yerine getirmedi.

Brad Pitt 'in başı dertte! Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı

Christina'nın ileri sürdüğüne göre Pitt ile aktörün kendi kurduğu ve Katrina Kasırgası'nda evsiz kalanlar yararına etkinlik gösteren Make It Right Foundation vakfı yararına ortak bir çalışma için anlaşma yapıldı.

Brad Pitt 'in başı dertte! Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı

BEŞ ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI İDDİASI
Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt'e bunun için de 40 bin dolar ödedi.

Brad Pitt 'in başı dertte! Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı

HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI, ROMANTİK YAZIŞMALAR BAŞLADI
Fakat ileri sürülenlere göre Pitt, sürekli "Bir dahaki sefere" diyerek bu etkinliklerin hiçbirine katılmadı. Kelli Christina'nın iddiasına göre bu etkinlikler için başlayan iletişimleri bir süre sonra da romantik bir hale dönüştü. Hatta ikili online olarak evlilik konusunda bile konuşmaya başladılar.

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