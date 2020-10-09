Brad Pitt'in başı dertte! "Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı"

BEŞ ETKİNLİK İÇİN 40 BİN DOLAR ALDI İDDİASI

Bu anlaşmaya göre Christina, vakıf yararına kendisinin düzenlediği beş etkinliğe katılması konusunda Pitt ile anlaştı. Hatta yine iddia ettiğine göre Brad Pitt'e bunun için de 40 bin dolar ödedi.