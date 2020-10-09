Brad Pitt'in başı dertte! "Evleneceğiz diyerek beni dolandırdı"
Brad Pitt son günlerde gazete manşetlerinden düşmüyor. Bir yandan eski eşi Angelina Jolie ile velayet davası, diğer yandan Alman model Nicole Poturaslki ile yaşadığı aşk derken 56 yaşındaki Pitt, öyle bir iddiayla gündeme geldi ki... ABD'de bir kadın Brad Pitt'in kendisiyle evlilikten söz edip kur yaparak onu dolandırdığı gerekçesiyle ünlü aktöre 100 bin dolarlık dava açtı.
09.10.2020 12:39
- Son Güncelleme: 09.10.2020 13:14
HİÇBİR ETKİNLİĞE KATILMADI, ROMANTİK YAZIŞMALAR BAŞLADI
Fakat ileri sürülenlere göre Pitt, sürekli "Bir dahaki sefere" diyerek bu etkinliklerin hiçbirine katılmadı. Kelli Christina'nın iddiasına göre bu etkinlikler için başlayan iletişimleri bir süre sonra da romantik bir hale dönüştü. Hatta ikili online olarak evlilik konusunda bile konuşmaya başladılar.
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