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    • Magazin
    • 29.10.2020 15:54
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    • 29.10.2020 15:54
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    'da düşmanlarının korkulu rüyasıydı! Geri dönmesiyle raylar yerine oturacak

    dizisinde 5 sezon boyunca rek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 'ın 1. sezonunda da izleyici karşısına çıkmıştı. İkinci sezonun ilk üç bölümünde rol almayan ünlü isim dün akşam diziye bomba girişle katıldı. Osman Bey'in tuzağa düştüğü sırada ortaya çıkan Bamsı Bey, Flatyos ve adamlarına ok yağdırdı. Kuruluş Osman 32. bölüm fragmanında Bamsı Bey'in Kayı Obası'na gittiği ve 'e izahat verdiği görülüyor. Ayrıca Osman'ın durumunu da izah eden Bamsı, Ertuğrul'un emrine kardeş sevgisinden uymadığını söylüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman'ın efsane ismi geri döndü!

    Diriliş Ertuğrul'da düşmanlarının korkulu rüyasıydı. Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in Kuruluş Osman dizisine geri dönmesiyle raylar yerine oturacak. Diriliş Ertuğrul dizisinden bu yana Bamsı Beyrek karakteriyle efsaneler arasına giren Nurettin Sönmez uzun saçlı imajında değişikliğe gitti. Yeni sezonda kısa saçlı bir imaj tercih eden oyuncu Bamsı Bey ile yine gönüllere taht kuran isimlerden oldu. Yeni sezonun başlamasıyla beklenen isimlerden olan Nurettin Sönmez'in hayat verdiği Bamsı Bey karakterinin geri dönmesi hem oba halkını hem de eski dostu, beyi ve Kayı obasının lideri Ertuğrul Bey'i de çok sevindirecek.

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

    Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.

    Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

    Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?

    Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"

    Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.

    OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI

    Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

    YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI

    'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

    OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI

    Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?

    GEYHATU GELİYOR

    Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?
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    Haberler Magazin Diriliş Ertuğrul'da düşmanlarının korkulu rüyasıydı! Geri dönmesiyle raylar yerine oturacak