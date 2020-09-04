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Brad Pitt Angelina Jolie ile evlendiği Miraval Şatosu'na model sevgilisini götürdü! 'Neden o tarih?'

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'ye belki de hiç beklemediği bir şey yaptı. Alman model Nicole Poturaslki ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Pitt, sevgilisini Jolie ile birlikte satın aldığı Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'na götürdü. İkilinin gittiği yer kadar tarih de dikkat çekti. Dünyaca ünlü yıldızın bu hamlesi, Angelina hayranlarını bir hayli sinirlendirdi. Boşanan çiftin birlikte satın aldıkları New York'taki Waldorf Astoria'da bir daire, New Orleans'taki Fransız bölgesinde yer alan 6,5 milyon dolarlık villa ile 2012'de 60 milyon dolara satın aldıkları 485 hektar üzüm bağı bulunan ve çiftin düğününe de ev sahipliği yapan Fransa'daki 35 odalı Miraval Şatosu var. İşte Brad Bitt'in yeni sevgilisini götürdüğü şato...

04.09.2020 17:26 - Son Güncelleme: 04.09.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





