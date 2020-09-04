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Brad Pitt Angelina Jolie ile evlendiği Miraval Şatosu'na model sevgilisini götürdü! 'Neden o tarih?'
Brad Pitt Angelina Jolie ile evlendiği Miraval Şatosu'na model sevgilisini götürdü! 'Neden o tarih?'
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'ye belki de hiç beklemediği bir şey yaptı. Alman model Nicole Poturaslki ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Pitt, sevgilisini Jolie ile birlikte satın aldığı Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'na götürdü. İkilinin gittiği yer kadar tarih de dikkat çekti. Dünyaca ünlü yıldızın bu hamlesi, Angelina hayranlarını bir hayli sinirlendirdi. Boşanan çiftin birlikte satın aldıkları New York'taki Waldorf Astoria'da bir daire, New Orleans'taki Fransız bölgesinde yer alan 6,5 milyon dolarlık villa ile 2012'de 60 milyon dolara satın aldıkları 485 hektar üzüm bağı bulunan ve çiftin düğününe de ev sahipliği yapan Fransa'daki 35 odalı Miraval Şatosu var. İşte Brad Bitt'in yeni sevgilisini götürdüğü şato...
04.09.2020 17:26
- Son Güncelleme: 04.09.2020 17:29
Brad Pitt, son zamanlarda Alman model Nicole Poturalski ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodularla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl resmi olarak Angelina Jolie'den boşanan Pitt hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
US Weekly dergisinin haberine göre; Brad Pitt, bu kez Jolie'ye hiç beklemediği bir şey yaptı. Pitt, Alman modeli, eski eşi ile birlikte satın aldığı Fransa'nın güneyindeki Miraval Şatosu'na götürdü. Ancak ilginç detay ikilinin birlikte şatoya gitmesi değil, zamanlaması oldu.
Oscar ödüllü oyuncu, Nicole Poturalski'yi Angelina Jolie ile evlenme yıl dönümü 23 Ağustos'ta Mirval Şatosu'na götürdü.
Us Weekly dergisine konuşan ancak adını açıklamak istemeyen bir kaynak, "Nicole'ü, Angelina ile evlenme yıl dönümünde o şatoya götürürken Brad Pitt ne yaptığını kesinlikle biliyordu" dedi.
56 yaşındaki Oscar'lı aktör Brad Pitt ile Nicole Poturalski'nin birlikteliği, Fransa'nın Le Castellet Havaalanı'nda birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.