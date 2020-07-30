Müge Anlı sezon finalinde Brad Pitt sözleriyle kahkahaya boğdu! Müge Anlı'da 12. sezon işte böyle geçti...

Öte yandan Gaziantep'te inşa edilen yerleşik aşevi de geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti ve pandemi kısıtlamasının devam ettiği dönemlerde ev ev muhtaçlara ve yaşlılara yemek dağıtımı yapılmıştı. Hala her gün bin 600 vatandaşa 3 öğün yemek vermeye devam ediyor.

Dün ise iki mobil 'Müge Anlı ile Dostları Aşevi' TIR'ı daha Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hizmet için Müge Anlı stüdyosundan yola çıktı. Aşevi TIR'larını Müge Anlı ile birlikte Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Sosyal Hizmet İçerme Programları Müdürü Suat Çakmak tanıttı. Geriye kalan biri yerleşik, üçü mobil aşevi, Eylül ayında hizmete girecek.