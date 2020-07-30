Müge Anlı sezon finalinde Brad Pitt sözleriyle kahkahaya boğdu! Müge Anlı'da 12. sezon işte böyle geçti...
Müge Anlı sezo finali ile milyonları bir kez daha ekran başına kilitledi. 6 faili meçhul, 23 kayıp, 2 dolandırıcılık olmak üzere 2 ayda 37 dosya Müge Anlı öncülüğünde çözüme ulaştı. 30 Temmuz Atv ekranlarında sezon finali ile Atv ekranlarına 1 aylık ara veren 46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, sezon finalinde Brad Pitt sözleri ile izleyenleri kahkahaya boğdu. 12. sezonu geride bırakan Müge Anlı ve ekibi izleyiciye işte böyle veda etti...
Müge Anlı canlı yayına kahkahaları ile damga vurdu. 12 sezondur Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'da; 3005 kayıp bulundu, 864 aile birbirine kavuştu, 153 cinayet dosyası aydınlandı, 15 bin 745 öğrenciye yardımda bulunuldu, Kaybolma ihtimali olan 53 bin 490 vatandaşa sevgi izi, 447 can dostu patibuldular sayesinde bulundu. 2 sabit 9 mobil olmak üzere toplam 11 aşevi faaliyete girdi.
Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleriyle insanların yardımına koşan Müge Anlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla da insanların yardımına koşuyor. İzleyicilerin desteğiyle bugüne kadar 6 aşevi için bağış toplayan Müge Anlı, gelen yardımlarla birlikte 2 yeni aşevini daha hayata geçirdi.
İzleyicileriyle birlikte el ele veren Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay'ın işbirliği ile aşevi kampanyası başlatmıştı. Kampanya kapsamında "7 milyon 816 bin 476 TL" bağış toplanmıştı. Bu rekor bağışla; ikisi yerleşik, altısı mobil olmak üzere 8 "Müge Anlı ile Dostları Aşevi" bağışlanmıştı. Bağış kampanyasının ilk mobil aşevi, Ocak ayında 6.8 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ'a gitmişti ve depremzedelere 3 öğün yemek hizmeti vermişti.
Öte yandan Gaziantep'te inşa edilen yerleşik aşevi de geçtiğimiz günlerde hizmete girmişti ve pandemi kısıtlamasının devam ettiği dönemlerde ev ev muhtaçlara ve yaşlılara yemek dağıtımı yapılmıştı. Hala her gün bin 600 vatandaşa 3 öğün yemek vermeye devam ediyor.
Dün ise iki mobil 'Müge Anlı ile Dostları Aşevi' TIR'ı daha Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine hizmet için Müge Anlı stüdyosundan yola çıktı. Aşevi TIR'larını Müge Anlı ile birlikte Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Sosyal Hizmet İçerme Programları Müdürü Suat Çakmak tanıttı. Geriye kalan biri yerleşik, üçü mobil aşevi, Eylül ayında hizmete girecek.