

Ablasıyla Yusuf Araz arasında evdeki teknik sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğunu belirten Sühan Samyeli, şöyle konuştu:

"Evin alt katındaki nem yüzünden ablam bizim yanımızda ev sahibini aradı. Yusuf Araz yüksek ses tonuyla, 'Beğenmiyorsanız çekip gidin. Siz ne aşağılık insanlarsınız. Sizi basına mı vereyim, sizi rezil mi edeyim' dedi. Ablam 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?' deyince, Yusuf Bey 'Ediyorsam ediyorumdur' diye konuştu. Ablamla ev sahibi arasında kira bedeliyle ilgili de birtakım anlaşmazlıklar vardı. Kira dolardı, sonra Türk lirasına döndü."