NİL KARATAŞ KİMDİR?



Nil Karataş 1984 yılında İzmir'de doğdu. Nil Karataş yaş olarak 36 yaşındadır. Yemekteyiz, O Ses Türkiye ve İşte Benim Stilim yarışma programlarına katıldıktan sonra ünlenen Nil Karataş, konservatuarda keman ve piyano bölümünden mezun oldu.

Katıldığı yarışma programlarından sonra seyirci sayesinde ünlü olduğunu ifade eden Karataş, "Aslında beni siz ünlü yaptınız o dönemlerde ben yarışmalara katılıyordum, Yemekteyiz'e katıldım, İşte Benim Stilim'e katıldım gençtim ve hayata bir kez geliyorum neden katılmayacağım. Yemekteyiz'e ben başvuru yaptım annem için sonra 'bana sen katıl' dedi ama ben yemeğin Y'sini bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgisi olduğunu belirten Nil Karataş, yarışma programlarıyla popülerleşmesinin ardından hızlı bir şekilde müzik dünyasına adım attı. Ajda Pekkan ve Emel Müftüoğlu gibi ünlü sanatçıların vokalistliğini yaptı. Ardından tek başına kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen Karataş, Mühür ismini verdiği ilk albümünü piyasaya sürdü. Nil Karataş şarkıları arasında ise Sana Güvenmiyorum, Kolay Değil Ki, Sevmeyeceğim, Eros, Can Durdukça, Gümbür Gümbür, Mühür, Bana Sor ve Hüküm yerini aldı.

Özel hayatına dair çok fazla detay bulunmayan Nil Karataş, 2017 yılında hayatını Alper Kalafçıoğlu ile birleştirdi. Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenle dünyaevine giren çift kısa süre sonra ayrılık kararı verdi.