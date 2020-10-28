Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile kendine hayran bırakan Masumlar Apartmanı dizisinde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilen Masumlar Apartmanı'nda Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci'yi görünce çılgına dönüyor. Evi temizlerken suların kesilmesi ise daha büyük felaketi beraberinde getiriyor. Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
MASUMLAR APARTMANI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
MASUMLAR APARTMANI 7. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci'yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından "kirletilen" evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han'la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye evi İnci'nin "kirinden" arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra Esat'tan Han'ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci'nin Han'la ilgili kafası iyice karışacaktır.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer