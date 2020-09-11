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Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı. 48 yaşındaki iki çocuk annesi Samyeli, Geçtiğimiz haftalarda Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Çifte yakın bir kaynak, ikilinin gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiğini açıkladı.

11.09.2020 11:06 - Son Güncelleme: 11.09.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





