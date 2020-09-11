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Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı. 48 yaşındaki iki çocuk annesi Samyeli, Geçtiğimiz haftalarda Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Çifte yakın bir kaynak, ikilinin gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiğini açıkladı.

11.09.2020 11:06 - Son Güncelleme: 11.09.2020 11:10
Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...

Cem Yılmaz'la yaşadığı 1.5 yıllık ilişkisinde ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin geçen ay Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberi gündemde epey konuşulmuştu.Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Samyeli de, Bilgili de iddialarla ilgili bir yorum yapmayınca, aşk haberi muallakta kalmıştı.

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Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...

Sabah'ın haberine göre çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiği öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...

DEFNE SAMYELİ - SERDAR BİLGİLİ

Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıkların hafta sonu İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...

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Cem Yılmaz'ın ihanetine uğrayan Defne Samyeli yeni bir aşka yelken açtı! Gözlerden uzak olmak için teknede buluşuyorlar...
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