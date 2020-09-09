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Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

Defne Samyeli, önceki akşam arkadaşlarıyla yemek yedi. Baltalimanı'nda bulunan bir mekandan çıkan şarkıcı ve sunucu, koşar adım aracına gitti. Defne Samyeli'ye arabasının Cem Yılmaz'a mı ait olduğu sorusu sorulunca verdiği tepki dikkat çekti.Muhabirlerin sorularından kaçmak için aracının etrafında tur atan ünlü sunucu, "Sizden kaçış yok. Arabanın etrafında böyle tur atarız" dedi. İşte Cem Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen Defne Samyeli'nin aracı başta olmak üzere ünlülerin servet değerindeki araçları...

09.09.2020 09:56 - Son Güncelleme: 09.09.2020 09:56
Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirlerden kaçarak aracına yönelen Samyeli, kendisine yöneltilen soru karşısında verdiği tepkiyle gündeme geldi.

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Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

Muhabirlerin sorularından kaçmak için aracının etrafında tur atan ünlü sunucu, "Sizden kaçış yok. Arabanın etrafında böyle tur atarız" dedi.

Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

Kullandığı aracın eski sevgilisi Cem Yılmaz'a ait olduğu haberlerinin sorulması üzerine Samyeli, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bana müsaade" diyerek, hızlıca oradan ayrıldı.

Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

48 yaşında olan ve sosyal medyada sık sık fit görüntüsüyle övgüler alan Samyeli, spor ve şık giyim tarzıyla dikkat çekti. İşte Defne Samyeli ve ünlülerin araçları...

Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

DEFNE SAMYELİ

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