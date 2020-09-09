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Defne Samyeli'nin arabası Cem Yılmaz'ın mı? 48 yaşındaki Samyeli: Sizden kaçış yok...

Defne Samyeli, önceki akşam arkadaşlarıyla yemek yedi. Baltalimanı'nda bulunan bir mekandan çıkan şarkıcı ve sunucu, koşar adım aracına gitti. Defne Samyeli'ye arabasının Cem Yılmaz'a mı ait olduğu sorusu sorulunca verdiği tepki dikkat çekti.Muhabirlerin sorularından kaçmak için aracının etrafında tur atan ünlü sunucu, "Sizden kaçış yok. Arabanın etrafında böyle tur atarız" dedi. İşte Cem Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen Defne Samyeli'nin aracı başta olmak üzere ünlülerin servet değerindeki araçları...

09.09.2020 09:56 - Son Güncelleme: 09.09.2020 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





