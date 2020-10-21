Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

KIZLARIN ABLASI GİBİ

Bir AVM'de gerçekleşen galada Samyeli ve kızları tarzlarıyla dikkat çekti. Üçünün de süper mini giydiği galada herkes "Sanki abla kardeş " yorumları yaptı.

Kızlarıyla birlikte kamerala poz veren Samyeli'nin, keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.