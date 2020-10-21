Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...
Defne Samyeli ve kızları, katıldıkları galada süper mini etekleriyle dikkat çekti. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'yu ilk filminde annesi, kardeşi ve sevgilisi yalnız bırakmadı. Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli, kızları Derin Talu (17) ve Deren Talu (23) ile katıldıkları film galasında yine adından söz ettirdi. Kızlarıyla abla-kardeş gibi görünen Defne Samyeli, süper minisiyle dikkat çekti.
21.10.2020 13:24
- Son Güncelleme: 21.10.2020 13:24
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