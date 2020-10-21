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Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

Defne Samyeli ve kızları, katıldıkları galada süper mini etekleriyle dikkat çekti. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'yu ilk filminde annesi, kardeşi ve sevgilisi yalnız bırakmadı. Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli, kızları Derin Talu (17) ve Deren Talu (23) ile katıldıkları film galasında yine adından söz ettirdi. Kızlarıyla abla-kardeş gibi görünen Defne Samyeli, süper minisiyle dikkat çekti.

21.10.2020 13:24 - Son Güncelleme: 21.10.2020 13:24
Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren talu, ilk filminin galasında oldukça heyecanlıydı. Talu'yu annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin Talu yalnız bırakmadı. Süper minisiyle dikkat çeken anne-kızlar, 'abla kardeş' gibiler yorumlarıyla gecenin dikkat çeken isimleri oldu.

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Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

KIZLARIN ABLASI GİBİ

Bir AVM'de gerçekleşen galada Samyeli ve kızları tarzlarıyla dikkat çekti. Üçünün de süper mini giydiği galada herkes "Sanki abla kardeş " yorumları yaptı.

Kızlarıyla birlikte kamerala poz veren Samyeli'nin, keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı.

Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

DEREN SEVGİLİSİYLE GELDİ

Samyeli'ne sadece kızları değil kardeşi ve müstakbel damadı da eşlik etti. Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, iş insanı sevgilisi Baran Tınaz'la da kameralara poz verdi.

Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

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Defne Samyeli ve kızları süper minisiyle galada! Dikkat çeken 'anne-kızlar', 'abla kardeş' gibiler...

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