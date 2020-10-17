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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

Eski spikerler, sunucu, oyuncu, şarkıcı 47 yaşındaki Defne Samyeli, yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Son dönemlerde bir gece kulübünden sahne alan Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden olan kızları 23 yaşındaki Deren Talu ve 17 yaşındaki Derin Talu son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. Özellikle henüz 17 yaşında olan Derin Talu'nun ağır makyajlı ve dekolteli pozları sıklıkla sosyal medya kullanıcılarından tepki görüyor. Onlardan birini daha geçtiğimiz günlerde paylaştı Derin Talu. Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafı çok cüretkar bulunduğu için tepki çekti.

17.10.2020 12:22 - Son Güncelleme: 17.10.2020 12:22
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli ve göğüs dekolteli bluzuyla verdiği pozunu yayınladı.

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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

Daha önce de verdiği yaşından büyük pozlarla eleştiri oklarının hedefi olan Derin Talu yine eleştirilerin hedefi oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

Son zamanlarda cüretkar pozlarını paylaşan ve yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Talu'nun son pozuna da yorum yağdı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

İŞTE O FOTOĞRAF

Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" yorumu yapıldı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu topa tutuldu: 17 yaşındasın biraz doğal olsan!

Öte yandan Derin Talu'nun poz verirken gülmemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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