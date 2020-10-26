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Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde ünlülerin tutumları dikkat çekiyor. Kimileri tüm tedbirleri alarak kurallara uydu ve hatta 'evdekal' çağrısında bulundu, kimileri ise hiçbir kurala uymadan, 'Ben doğuştan mesafeliyim' diyerek tepki çekti sonunda da cezayı yedi. İşte ünlülerin koronavirüsle imtihanı...

26.10.2020 12:20 - Son Güncelleme: 26.10.2020 12:40
Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

Koronavirüs salgını devam ederken ünlüler gereken özeni gösteriyorlar mı? Pandemi sürecinde ünlüler topluma karşı sorumluluklarını nasıl yerine getirdi?Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi.

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Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

PINAR ALTUĞ

Karantina döneminde kurallara dikkat eden ünlüler arasında...

Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

AYLA ÇELİK

Aslı Şen, ile şarkıcı Ayla Çelik'in sabah yürüyüşü... Yürüyüş sırasında maske takmayan ikiliden Çelik, siperlik ile önlem aldı.

Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

SİNEM VE KENAN ÇİFTİ

Yeni doğum yapan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, pandemi sürecinde maskesini hiç çıkarmadı.

Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

MUSTAFA SANDAL

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