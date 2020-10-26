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Ünlülerin koronavirüsle imtihanı! Kimi kurallara uydu kimi ise 'doğuştan mesafeliyim' dedi cezayı yedi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde ünlülerin tutumları dikkat çekiyor. Kimileri tüm tedbirleri alarak kurallara uydu ve hatta 'evdekal' çağrısında bulundu, kimileri ise hiçbir kurala uymadan, 'Ben doğuştan mesafeliyim' diyerek tepki çekti sonunda da cezayı yedi. İşte ünlülerin koronavirüsle imtihanı...

26.10.2020 12:20 - Son Güncelleme: 26.10.2020 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





