Osman ve Ertuğrul Bey arasında konuşulanlar bu haftaya damgasını vuracak. Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey ve Savcı'dan sonra o isimden dönüş müjdesi geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e "Beni zor durumda bıraktın Osman. Eğer suçluysa gereğini yapacağımı bilmez misin?" şeklinde bir ikazda bulunduğu görülüyor. Ayrıca fragmanda izleyicileri sevindiren bir gelişme meydana geliyor. Üç bölümdür gelmesi beklenen Bamsı Bey nihayet geri dönüyor. Şimdi izleyiciler bu hafta neler yaşanacağını merak etmeye başladı.
KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"
Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.
Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.
Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi?
Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Öyle bir ordu olacak ki, tüm cihana Türk İslam nizamı getirecek!"
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor.
OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI
Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.
YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI
'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.
OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI
Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?
GEYHATU GELİYOR
Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?