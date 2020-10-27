Osman ve Ertuğrul Bey arasında konuşulanlar bu haftaya damgasını vuracak. Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey ve Savcı'dan sonra o isimden dönüş müjdesi geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 31. bölüm 2. fragmanında Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e "Beni zor durumda bıraktın Osman. Eğer suçluysa gereğini yapacağımı bilmez misin?" şeklinde bir ikazda bulunduğu görülüyor. Ayrıca fragmanda izleyicileri sevindiren bir gelişme meydana geliyor. Üç bölümdür gelmesi beklenen Bamsı Bey nihayet geri dönüyor. Şimdi izleyiciler bu hafta neler yaşanacağını merak etmeye başladı.

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Beni hayal kırıklığına uğrattın Osman!"

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır.