Böyle zam görülmedi! Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşanınca birlikte yaşadıkları Göktürk'teki villadan Tarabya'daki evine taşınmıştı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan güzel sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi. Hatta Esmersoy bir yıllık kirayı da 360 bin TL olarak peşin ödedi.