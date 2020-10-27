Böyle zam görülmedi! Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz'dan boşanınca birlikte yaşadıkları Göktürk'teki villadan Tarabya'daki evine taşınmıştı. Aylık kirası 30 bin TL olan havuzlu bir villa bulan güzel sunucu, evin içi ve dışını da zevkine göre dizayn ettirdi. Hatta Esmersoy bir yıllık kirayı da 360 bin TL olarak peşin ödedi.
Güzel sunucu, bakımsız bir halde kiraladığı villanın bahçesini baştan aşağıya yenileyip bu hale getirdi.
Ancak güzel sunucu, iddialara göre önceki gün kötü bir haber duydu. Burcu Esmersoy'un ev sahibi, artan emlak fiyatlarını bahane ederek villaya 3'te 2 oranında yani 20 bin TL'lik zam yapmak istedi.
Güzel sunucu ise 50 bin TL'ye çıkacak olan kira bedelinin yasal olmadığını söyleyerek itiraz etti.
Burcu Esmersoy, anne ve babasına olan kızgınlığı ile biliniyor. Daha önce verdiği bir röportajda yıllarca annesine 'teyze' dediğini ifade eden Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündeminde yer aldı.
Herkesin merak ettiği Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy, doğal güzelliği ile dikkat çekti. Yüzünde estetik olmadığı fark edilen Müge Esmersoy'a sosyal medyada, 'Kardeşini gölgede bırakacak bir güzellik' yorumları yapıldı.
İşte Burcu Esmersoy'un ablası Müge...