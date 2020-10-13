Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler müjdeyi verdi! 25 yaşındaki Berfu Yenenler ikinci kez hamile...

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve ilk çocuklarını da ekim ayında kucaklarına almıştı.Ünlü çiftten güzel bir haber daha geldi. Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile birlikte çekilmiş olan fotoğraflarını paylaşarak, hamile olduğunun müjdesini verdi.Yenenler, paylaşımına "Eveeeet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey'e kardeş geliyor" notunu düştü.
Çifte çok sayıda tebrik mesajı gelirken, Yenenler, bebeğinin cinsiyeti ve kaç aylık olduğuyla ilgili detay vermedi.
"DÜĞÜNÜN İLK SAATLERİ KAOS VE REZALETTİ"
Berfu Yenenler, Youtube kanalında düğünüyle ilgili bilinmeyenleri anlatmış ve uzun süre gündemde kalmıştı.
Yenenler, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor. Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü."
"Düğünü 3 ay sonra yapma kararı aldık. Ben denizli kumsallı bir yer istiyordum, Eser de çimenli bir yer istiyordu. 2 tane yere baktık. İkisi de Kilyos'taydı ve birini seçtik. Tembellikten organizasyon şirketi bile aramadık."
3 ay boyunca bir daha asla düğün yerine gitmedik. Gelinlik için ise sadece 1 kez gittim. Annemler benden 58 kat daha paniklerdi. Gelinlik asla istediğim gibi olmadı. Kötü bir gelinlik diyemeyeceğim ama berbat diyebilirim.
"Ben sadece düğün yerinde bir atlıkarınca olsun istedim. Tek istediğim şey buydu! Nasıl bir piyasa varsa adam bizden acayip bir fiyat istedi. Neyse ki ikna ettik. Düğüne 2 gün kala adamı aradık ve asla ulaşamadık. Eser'i engellemiş. Bu isteğim de çöp oldu."
"Nikah memurumuz nikaha gelmedi. Asıl korkunç olan oydu. Uzun bir yerden yürüdük, nikahın kıyılacağı yere geldik adam yok. Herkes bize bakıyor, biz herkese bakıyoruz. Sonra memur geldi, ufak şakalar falan filan..."
"Kumsal olduğu için spor ayakkabı giymeye karar vermiştik. Bir tasarımcıya ayakkabıları gönderdik. Üzerinde Mr. Yenenler, Mrs. Yenenler tarzı bir şey yazacak. Düğünden bir gün önce ayakkabılar bize geldi ve adam keçeli kalemle yazmış! Düğünde 150 kişi falan vardı ve biz hepsini tek tek öpüp altın topladık. Garsonlar ünlüleri görünce sadece onlara yemek götürmüşler. Diğer insanlar aç kalmış!"
"Biz insanlar gitmeye başladıktan sonra sahile gitar, ateş keyfi yaparız diye düşünmüştük. Saat 00.00'da jandarma geldi. Düğünü bitirmek için. Şikayet gelmiş... Kilyos'ta! Etrafımız tamamen boş... Ev yok... Sahneyi kapattık, müziği kesmek zorunda kaldık. 2-3 saat daha masalarda oturduk ve düğün bitti. Eğlenceli bir düğün diyebiliriz ama bizim açımızdan ilk saatler kaos ve rezaletti."
BERFU YILDIZ YENENLER KİMDİR?
Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil eden Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evliliği ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Eser Yenenler'in, Berfu Yıldız'a evlenme teklifi ederken taktığı yüzüğün taşının küçük olması sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, Eser Yenenler, Berfu Yıldız'ı 14 Şubat'ta Finlandiya'ya götürerek burada romantik bir evlenme teklifi yapmıştı. 2019 yılının Haziran ayında evlenen çiftin Kuzey isimli bir çocukları bulunmaktadır. Berfu Yenenler, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.