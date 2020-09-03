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    • 03.09.2020 10:31
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Gülümser Çınar cinayete mi kurban gitti? Torunu ile damadının yasak aşkı sonu mu oldu?

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, (3 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? Miraç'ın kaybında 35. gün. 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'a ne oldu? Baldızının kızıyla aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Avcı ve sözleriyle Türkiye2Yi çileden çıkaran Ayşe Avcı, Müge Anlı canlı yayınında iddiaların odağındaki Sacide Şeker ile Atv Müge Anlı canlı yayınında karşı karşıya geliyor. Gülsüm nineye ne oldu? Gülsüm Çınar cinayete mi kurban gitti? Hepsi ve daha fazlası 3 Eylül 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan ile Tatlı Sert programında bugün (3 Eylül 2020 Perşembe) neler yaşanıyor? 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Kaybının üzerinden 35 gün geçen Miraç bulundu mu ? 92 yaşında şüpheli bir kayıp. Garip ilişkiler, inanılmaz suçlamalar, 4 yıldır kayıp olan Gülsüm ninenin başına ne geldi? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor?

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 3 EYLÜL 2020 - TIKLA

    92 yaşındaki Gülsüm nine öldürüldü mü? Annesini öldürmekle suçlanan Ayşe ve Mustafa Avcı, söylenenlerin iftira olduğunu iddia etti. Gülsüm ninenin kaybıyla ilgili iddialar peş peşe geliyor. Türkiye'yi çileden çıkaran damat Mustafa ve eşi Ayşe Avcı, Müge Anlı'da bugün neler anlatacak? Damat Mustafa Avcı'nın, baldızının kızıyla arasındaki ilişki söylentisinin ardından, çirkin iddianın yalnızca Sacide Şeker ile değil. İddiaya göre Mustafa Bey, Gülsüm ninenin diğer torunuyla da ilişki yaşıyordu. Eşi Ayşe ise tüm bunları bilmesine ve kıskanmasına rağmen eşinden ayrılmıyor. Ömer Şeker ise, kardeşiyle eniştesi arasındaki ilişkinin Gülsüm ninenin kaybından önce başladığını ileri sürüyor.

    İddiaların odağında Sacide Çiçek bugün Müge Anlı canlı yayınında! Eşi hayatını kaybettikten sonra kimsenin kendisine yardım eli uzatmadığını iddia eden Sacide Hanım, eniştesinin kendisine yardım ettiğini ileri sürdü. Sacide Çiçek ve Mustafa Avcı'yı yalanlayan kişi ise birlikte yaşadıkları evin sahibi Gülseren Hanım oldu.

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Gülümser Çınar cinayete mi kurban gitti? Torunu ile damadının yasak aşkı sonu mu oldu?
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