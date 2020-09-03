Her akşam ilgiyle takip edilen Masterchef Türkiye 2020 sezonuna bomba gibi başladı. Bu yıl çok daha zorlu geçen lezzet yarışmasında Masterchef olmak için çabalayan yarışmacılardan hangisi şanslı oldu? Eleme potasına giren adaylar hangileri oldu? Mavi ve kırmızı takımlardan hangisi dokunulmazlığı elde etti? Masterchef Türkiye'de dün akşam yaşananları haberimizde derledik.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Masterchef'in dün yayınlanan bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu. Barbaros eleme potasına ise Berker'i gönderdi.
Mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı ise Ebru oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER
Özgül
Duygu
Berker
Ebru
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.
Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...