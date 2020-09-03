Nusret’te hırsızlık skandalı! Polis memurunun pırlanta kol düğmeleri...

Nusr-Et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin İstanbul Etiler'de bulunan Nusret Steak-House'da hırsızlık meydana geldi. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Etiler'de bulunan Nusret Steak-House'da yaşandı. Bir arkadaş grubu ile ünlü mekâna yemek yemeye giden polis memuru C.Ö.'ye yabancı uyruklu bir arkadaşı lüks marka ve pırlanta kaplı kol düğmeleri hediye etti. Hediyeleşmenin ardından arkadaş grubu yemek yemek için hediye paketini masanın altına bıraktı.

'RESTORANDA KOL DÜĞMESİ YOK'

Yemeğin ardından bir süre daha mekânda oturan arkadaş grubu hesabı ödeyerek ayrıldı. C.Ö., Nusret Steak-House'dan ayrıldıktan yaklaşık 2 saat sonra kendisine verilen hediye paketini restoranda unuttuğunu fark ederek mekan yetkilileri ile telefonla irtibata geçti. Ancak restoran işletmesi yetkilileri C.Ö.'ye oturdukları masada herhangi bir paket olmadığını ya da kendilerine teslim edilmediğini aktardı.