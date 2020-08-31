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    • 31.08.2020 10:17
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Şiar Kılıç cinayetinde son dakika gelişmesi! Hami ve Gülüzar'a ne oldu?

    'daki Şiar Kılıç cinayetinde son dakika gelişmeleri... Atv canlı yayınında bugün neler oluyor? Müge Anlı tüyler ürperten Şiar Kılıç cinayetinde yeni gelişmeleri aktarıyor. Annesini korumaya çalıştı, gördüğü şiddet sonu oldu. 2 gün sakladılar, benzin döküp evi yaktılar. Müge Anlı'da çözülen bir cinayet daha! Canlı yayında gelen gözaltı sonrasında 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve daha fazlası Müge Anlı Atv canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Tüyler ürperten gerçek Atv Müge Anlı canlı yayınında! Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı, Şiar Kılıç cinayetini itiraf etti. Annesini korumaya çalıştı, gördüğü şiddet sonu oldu. 2 gün sakladılar, benzin döküp evi yaktılar. Müge Anlı'da çözülen bir cinayet daha! Canlı yayında gelen gözaltı sonrasında 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve dahaa fazlası Müge Anlı Atv canlı yayınında!

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - TIKLA

    Film gibi bir öykü, 25 yıl sonra gerçekleşen bir mucize... hayatta hiçkimsesi yoktu, şimdi anneler, kardeşler,, amcalar, kuzenler... Selçuk Memiş'in göz yaşartan kavuşması! 32 gündür kayıp olan Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu, kimse neden görmedi? Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 16 yaşındaki lise öğrencisi ve birlikte yaşadığı genç bir amca. Şüphelenilen bir uzak akraba. Mehmet Efealan'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'da...

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    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Şiar Kılıç cinayetinde son dakika gelişmesi! Hami ve Gülüzar'a ne oldu?
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