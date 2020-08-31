Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ağustos 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Tüyler ürperten gerçek Atv Müge Anlı canlı yayınında! Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı, Şiar Kılıç cinayetini itiraf etti. Annesini korumaya çalıştı, gördüğü şiddet sonu oldu. 2 gün sakladılar, benzin döküp evi yaktılar. Müge Anlı'da çözülen bir cinayet daha! Canlı yayında gelen gözaltı sonrasında 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve dahaa fazlası Müge Anlı Atv canlı yayınında!

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - TIKLA

Film gibi bir öykü, 25 yıl sonra gerçekleşen bir mucize... hayatta hiçkimsesi yoktu, şimdi anneler, kardeşler,, amcalar, kuzenler... Selçuk Memiş'in göz yaşartan kavuşması! 32 gündür kayıp olan Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu, kimse neden görmedi? Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı'da! 16 yaşındaki lise öğrencisi ve birlikte yaşadığı genç bir amca. Şüphelenilen bir uzak akraba. Mehmet Efealan'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'da...