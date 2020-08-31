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    • 31.08.2020 09:55
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    • 31.08.2020 09:55
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    ? TV8’in sevilen yarışması Masterchef Türkiye her akşam heyecanla izleniyor. Dün akşam yine bir eleme heyecanı yaşandı ve bir kişi yarışmaya, dolayısıyla hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Yeni sezonun ikinci elemesinde elenen isim kim oldu? ? İlk 6’dan ve son 3’ten kurtulan isimler hangileri oldu? Duygusal anların yaşandığı yarışmadan ayrıntılar…

    Masterchef kim elendi?

    Masterchef Türkiye'de yine bir eleme günü yaşandı. Masterchef 2020 sezonunda ilk elenen geçtiğimiz hafta Sedat olmuştu, dün akşam ise bir kişi daha yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Birbirinden iddialı rakipler eleme potasından kurtulabilmek için ellerinden gelen çabayı sarf etti, peki Masterchef kim elendi? Masterchef mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar performans sergiliyor?

    MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.

    Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir
    Berk (elendi)
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
    Sefa
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