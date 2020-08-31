Masterchef Türkiye'de yine bir eleme günü yaşandı. Masterchef 2020 sezonunda ilk elenen geçtiğimiz hafta Sedat olmuştu, dün akşam ise bir kişi daha yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Birbirinden iddialı rakipler eleme potasından kurtulabilmek için ellerinden gelen çabayı sarf etti, peki Masterchef kim elendi? Masterchef mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar performans sergiliyor?
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.
Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
Sefa