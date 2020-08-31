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    • Magazin
    • 31.08.2020 10:25
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    • 31.08.2020 10:25
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    ? , nereli?

    Dünden bu yana en çok merak edilen ve araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve severek izlenen yarışmanın yeni sezonu bomba gibi başladı ve Berk İlter de dahil olmak üzere birbirinden iddialı yarışmacılar var. Peki bu hafta diğer yarışmacılara göre en az beğeni alan tabağı çıkaran ve yarışmadan elenmek zorunda kalan , nereli?

    Masterchef Berk kimdir?

    Masterchef'te dün akşam eleme stesi ve heyecanı vardı ve hayallerine veda etmek zorunda kalan isim Masterchef Berk oldu. Gülşah ve Uğur ile eleme potasında son 3'e kalan Berk İlter yarışmadan elenince duygusal anlar yaşandı. Yeni sezonun ikinci elenen yarışmacısı olan Masterchef Berk'in hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…

    SON 3'E KALAN İSİM OLDU!

    Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...

    BERK İLTER KİMDİR?

    20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi'ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel'de, 16 yaşında Fransa'nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre'ye gitmeye karar vermiştir.

    "BHMS" adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre'de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel'de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson'da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.

    6 ay önce mezun olan ve İstanbul'a geri dönen Berk İlter, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştır.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir
    Berk (elendi)
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
    Sefa
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