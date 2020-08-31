SON 3'E KALAN İSİM OLDU!

Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...

BERK İLTER KİMDİR?



20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi'ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel'de, 16 yaşında Fransa'nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre'ye gitmeye karar vermiştir.