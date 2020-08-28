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Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmesi! Türkiyye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin detaylar tüyler ürpertti. 4 ay önce Sakarya'daki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı'nın ele aldığı Şiar Kılıç olayıyla ilgili Gülüzar Amanet'ten gelen itiraf üzerine Atv canlı yayınında gözaltına alınan Hami Kıcı ve Şiar'ın annesi Gülüzar'a ne oldu? Gözaltı sırasında Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı'dan gelen cinayet itirafının ardından Türkiye, Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğünü merak ediyor. İşte 28 Ağustos Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç cinayeti gelişmesi...

28.08.2020 11:20 - Son Güncelleme: 28.08.2020 11:32
Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...

Müge Anlı Atv ekranlarında Şiar Kılıç olayıyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Garip rüyalar, işkence, cinayet itirafı... İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümü...

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Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...

MÜGE ANLI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI!

Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında en çok izlenme payı alan program oldu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde %30,88, AB Sosyal Statü'de %27,35 20+ABC1 kategorisinde ise %32,17 izlenme pay'ına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...

Yayın sonrası Müge Anlı'ya konuşan Gülüzar Amanet, yangından önce Hami'nin, 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ı çivili sopa ile dövdüğünü ancak evi yakarken görmediğini ifade etti. Gülüzar'ın itirafının ardından Hami, Gülüzar'ın yanında olmadığını belirterek stüdyoyu terk etti ve yan stüdyoya geçti.

Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...

CANLI YAYINDA GÖZLATI!

Gülüzar Amanet'in itirafları emniyet güçlerini harekete geçirdi. Müge Anlı yayınını ihbar kabul eden emniyet ekipleri, Atv canlı yayınında Şiar Kııç'ın annesi Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami'yi gözaltına aldı.

Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...

İLK İTİRAF!

Şiar Kılıç cinayetinde ilk itirfı gözaltı sırasında Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı'dan geldi. Abisini, Şiar'ı döverken gördüğünü ifade eden Yasin Kıcı, cinayeti anne Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın işlediğini itiraf etti.

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