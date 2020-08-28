Müge Anlı Şiar Kılıç cinayetinin nasıl işlendiğini açıkladı! Hami Kıcı Gülüzar Amanet'i döverken 9 yaşındaki Şiar...
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmesi! Türkiyye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin detaylar tüyler ürpertti. 4 ay önce Sakarya'daki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilen Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı'nın ele aldığı Şiar Kılıç olayıyla ilgili Gülüzar Amanet'ten gelen itiraf üzerine Atv canlı yayınında gözaltına alınan Hami Kıcı ve Şiar'ın annesi Gülüzar'a ne oldu? Gözaltı sırasında Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı'dan gelen cinayet itirafının ardından Türkiye, Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğünü merak ediyor. İşte 28 Ağustos Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç cinayeti gelişmesi...
Müge Anlı Atv ekranlarında Şiar Kılıç olayıyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Garip rüyalar, işkence, cinayet itirafı... İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümü...
MÜGE ANLI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI!
Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında en çok izlenme payı alan program oldu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım oldu. Tüm Kişiler kategorisinde %30,88, AB Sosyal Statü'de %27,35 20+ABC1 kategorisinde ise %32,17 izlenme pay'ına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.