Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ağustos 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Tüyler ürperten gerçek Atv Müge Anlı canlı yayınında! Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı, Şiar Kılıç cinayetini itiraf etti. Müge Anlı'da Gülüzar Amanet'in itirafının ardından gelen Yasin Kıcı'nın itirafıyla gözaltı süreleri uzatılan Hami ve Gülüzar'a ne oldu? Annesini kurtarmak için araya giren ve hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeleri Atv Müge Anlı canlı yayınında!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 28 AĞUSTOS 2020 - TIKLA

3 yaşındaki Miraç'a ne oldu, nasıl kayboldu? 29 gündür kayıp olan Miraç'la ilgili gelişmeler Müge Anlı2da! Akılalmaz bir yangın, evdeki 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! 3 kişinin kaybolduğu yangın az sonra Müge Anlı'da! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler!

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Talihsiz çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti.