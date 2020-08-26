Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son dakika itirafı! Stüdyo karıştı Hami, Gülüzar'ı terk etti! Şiar Kılıç'ın katili...

"ŞİAR ÖLDÜ DİYE BIRAKIP HASTANEYE GİTTİK"

Hami'nin dövdüğü Şiar'ın ağzından yeşil sıvılar geldiğini belirten Gülüzar Kılıç, çocuğun daha sonra kendinden geçtiğini itiraf etti. Hami'nin bunun üzerine şekerinin çıktığını belirten Gülüzar, onunla hastaneye gittiklerini söyledi. Hami'nin hastaneye gittiklerinde ağlamasının ise 'Şiar'ın öldüğünü sandığı için korktuğunu' itiraf etti. Gülüzar, Hami'nin kendisini Şiar'ı hastaneye götürmemesi için tehdit ettiğini de ifade etti.