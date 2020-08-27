Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

Müge Anlı son dakika itirafını canlı yayında açıkladı. 4 ay önce Sakarya'da esrarengiz bir şekilde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf, gözaltı sırasında Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi. Müge Anlı, 27 Ağustos 2020 Atv canlı yayınında Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'nın Şiar Kılıç'ı nasıl öldürdüğünü açıkladı. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf...

27.08.2020 10:45 - Son Güncelleme: 27.08.2020 11:14
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

Müge Anlı'nın araştırdığı Şiar Kılıç olayında son dakika itirafı Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi. Gülüzar Amanet 26 Ağustos günü Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Yaşanan gelişme sonrasında stüdyoya gelen polis ekipleri Hami ve Gülüzar'ı gözaltına aldı. 4 ay önce işlenen cinayet itirafı, gözaltı sırasında geldi. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

Amanet ile Hami Kıcı'nın İstanbul'daki işlemlerinin ardından Sakarya'ya getirileceği öğrenildi. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Şiar Kılıç'ın (9) cesedi, itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

MÜGE ANLI İTİRAFLARI AÇIKLADI

İlk itiraf Hami'nin kardeşi Yasin'den geldi. Anne Gülüzar Amanet ve erkek arkadaşının emniyette verdiği ifadeleri bugün programda duyurdu.

Gülüzar Amanet ve erkek arkadaşı Hami Kıcı'nın 9 yaşındaki Şiar'ı yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

OĞLUNU, SAPIK SEVGİLİSİYLE YAKARAK ÖLDÜRDÜ

Hami Kıcı'nın kardeşi, Gülüzar Amanet ile sevgilisi Hami'nin, yangından önce benzinlikten aldıkları benzin ile Şiar Kılıç'ı yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Müge Anlı tüyler ürperten detayı bu sözlerle anlattı:

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

"ADLİ TIP RAPORUNDA..."

"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'da son dakika gözaltı! Şiar Kılıç olayında anne Gülüzar Amanet'ten tüyler ürperten itiraflar!
Müge Anlı'da son dakika gözaltı! Şiar Kılıç olayında anne Gülüzar Amanet'ten tüyler ürperten itiraflar!