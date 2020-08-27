Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...
Müge Anlı son dakika itirafını canlı yayında açıkladı. 4 ay önce Sakarya'da esrarengiz bir şekilde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf, gözaltı sırasında Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi. Müge Anlı, 27 Ağustos 2020 Atv canlı yayınında Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'nın Şiar Kılıç'ı nasıl öldürdüğünü açıkladı. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf...
Müge Anlı'nın araştırdığı Şiar Kılıç olayında son dakika itirafı Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi. Gülüzar Amanet 26 Ağustos günü Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Yaşanan gelişme sonrasında stüdyoya gelen polis ekipleri Hami ve Gülüzar'ı gözaltına aldı. 4 ay önce işlenen cinayet itirafı, gözaltı sırasında geldi. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında son durum...
"ADLİ TIP RAPORUNDA..."
"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."