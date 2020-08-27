Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında tüyler ürperten itiraf Hami Kıcı'nın kardeşinden geldi! Cinsel istismar, diri diri yakma...

"ADLİ TIP RAPORUNDA..."

"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benzinle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."