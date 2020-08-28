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    • 29.08.2020 01:24
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    • 29.08.2020 01:24
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    ’a süper ! Kuruluş'a Çukur’un yıldızı geliyor fırtınalar estirecek

    Atv'nin rekortmen dizisi 'ın kadrosuna bir daha gerçekleşti. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman dizisine 2 yıldız oyuncu dahil oldu. 2. sezon hazırlıkları son sürat devam eden Kuruluş Osman'a 'ın ardından ve 'nın katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Öte yandan ekranların bir diğer sevilen dizisi Çukur'da kameralar karşısına geçerek geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanan Erkan Avcı da Kuruluş Osman a eklendiği öğrenildi. Erkan Avcı, Çukur dizi projesinde geçtiğimiz sezon Karakuzular'ın lideri rolünü oynamış ve Çeto karakteriyle kısa bir süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Kuruluş Osman’a bomba transfer! Çukur’un yıldızı… .

    Kuruluş Osman hayranları yeni sezonu iple çekiyor. TRT 1'de Diriliş Ertuğrul olarak başlayan dizi Atv'de Kuruluş Osman olarak devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyicileri Atv ekranında toplayan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini Burak Özçivit oynuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ilk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba bir transfer daha gerçekleşti. Proje yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği diziye yakın bir zaman önce ekibe Cüneyt Arkın katılmış ve devamında hangi yeni isimlerin de ekleneceği merak konusu olmuştu. Kuruluş Osman'ın Eylül'de 2. yeni sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Kuruluş Osman dizisine 2 sürpriz oyuncu isimle el sıkışılarak anlaşmaya varılması seyircisinin merak duygusunu bir hayli kabarttı.

    Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sefer karakteriyle hafızalara kazınan bırakan Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman dizisine transfer edildiği iddiası gündeme geldi.

    Öte yandan ekranların bir diğer sevilen dizisi Çukur'da kameralar karşısına geçerek geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezona eklendiği öğrenildi. Erkan Avcı, Çukur dizi projesinde geçtiğimiz sezon Karakuzular'ın lideri rolünü oynamış ve Çeto karakteriyle kısa bir süre içerisinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.

    Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşan Bozdağ, şu notu yazmıştı:

    'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.

    Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı öğrenildi.

    Kuruluş Osman Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

    TRT 1'de Diriliş Ertuğrul olarak başlayan dizi Atv'de Kuruluş Osman olarak devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyicileri Atv ekranında toplayan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini Burak Özçivit oynuyor. Diriliş Ertuğrul'dan birçok karakterin devam ettiği Kuruluş Osman'ın yapımcılığını Mehmet Bozdağ' üstleniyor.

    Kuruluş Osman Eylül'de 2. yeni sezonuyla ekranlara dönecek.

    Kuruluş Osman Konusu

    Dizi 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesini anlatıyor.

    Kuruluş Osman Nerede Çekiliyor?

    Kuruluş Osman'ın çekimleri dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Beykoz'a bağlı Riva'da kurulan sette çekiliyor.

    Kuruluş Osman Dizi Oyuncuları ve Karakterleri:

    Kuruluş Osman Dizi Karakterleri
    Burak Özçivit - Osman
    Nurettin Sönmez - Bamsı
    Ragıp Savaş - Dündar
    Saruhan Hünel - Alişar
    Yurdaer Okur - Balgay
    İsmail Hakkı Ürün - Samsa
    Seda Yıldız - Şeyh Edebali
    Ayşegül Günay - Demir Zöhre
    Eren Vurdem - Konur Alp
    Alma Terziç - Sofia
    Emre Basalak - Gündüz
    Özge Törer - Bala Hatun
    Buse Arslan - Akdeniz Aygül
    Aslıhan Karalar - Burçin
    Açelya Özcan - Ayşe Hatun
    Yiğit Uçan - Boran
    Burak Çelik - Kongar
    Çağrı Şensoy - Cerkutay
    Celal Al - Abdurrahman
    Tolga Akkaya - Dumrul
    Atilla Güzel - Ayaz
    Sezgin Erdemir - Sungur Tekin
    Çağkan Çulha - Bahadır
    Atılgan Gümüş - Böke
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