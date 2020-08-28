Kuruluş Osman hayranları yeni sezonu iple çekiyor. TRT 1'de Diriliş Ertuğrul olarak başlayan dizi Atv'de Kuruluş Osman olarak devam ediyor. Çarşamba akşamları izleyicileri Atv ekranında toplayan Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini Burak Özçivit oynuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ilk sezonuyla ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba bir transfer daha gerçekleşti. Proje yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği diziye yakın bir zaman önce ekibe Cüneyt Arkın katılmış ve devamında hangi yeni isimlerin de ekleneceği merak konusu olmuştu. Kuruluş Osman'ın Eylül'de 2. yeni sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de