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    • Magazin
    • 27.08.2020 17:52
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    • 27.08.2020 17:52
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    ! nerede ve ne zaman çekildi?

    gündemde çok fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen filmi zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanıyor. Henüz izlememiş olanlar ve akşam kuşağı yayın akışında görenler film hakkındaki bilgileri merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. Peki ?

    Fokus film konusu ve oyuncuları!

    Aksiyon ve macera dolu filmleri sevenlerin ilgiyle izleyeceği Fokus filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2015 yılında vizyona giren Fokus hala çok severek izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusuyla ön plana çıkan Fokus aynı zamanda aşk konusu da içeriyor. İşte merak edilen bilgiler…

    FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Acar dolandırıcı Nicky'nin, bir yandan acemi Jess'e işin inceliklerini öğretirken, diğer yandan da genç kadını tedirginlik verici bir şekilde yaklaşma girişimi başarısız bir biçimde sonlanır. Nicky ilişkiyi birden bire keserek Jess'ten uzaklaşma kararı alır. Üç yıl sonra, Jess, artık başarılı bir femme fatale olmuş ve Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları camiasında sözü geçen biri haline gelmiştir. Jess, Nicky'nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst eder ve Nicky'nin dünyasını karartır.
    Will Smith'in acemi dolandırıcı Jess'e karşı duygular besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky'yi canlandırdığı film, aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapıyor.

    FOKUS OYUNCULARI KİMLER?

    Margot Robbie – Jess Barrett
    Will Smith – Nicky
    Rodrigo Santoro – Garriga
    Adrian Martinez – Farhad
    Gerald McRaney - Owens
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