FOKUS FİLMİ KONUSU NEDİR?



Acar dolandırıcı Nicky'nin, bir yandan acemi Jess'e işin inceliklerini öğretirken, diğer yandan da genç kadını tedirginlik verici bir şekilde yaklaşma girişimi başarısız bir biçimde sonlanır. Nicky ilişkiyi birden bire keserek Jess'ten uzaklaşma kararı alır. Üç yıl sonra, Jess, artık başarılı bir femme fatale olmuş ve Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları camiasında sözü geçen biri haline gelmiştir. Jess, Nicky'nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst eder ve Nicky'nin dünyasını karartır.

Will Smith'in acemi dolandırıcı Jess'e karşı duygular besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky'yi canlandırdığı film, aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapıyor.