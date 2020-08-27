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ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - TIKLA

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Talihsiz çocuğun babası oğlunun ölümündeki şüpheleri dile getirmişti. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçti.

ATV CANLI YAYIN

Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Emanet'in canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, "Hami., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne Gülüzar'ı hem de sevgilisi Hami'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.





ŞÜPHELİLER SAKARYA'YA SEVK EDİLDİ



9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Gülüzar Emanet ve Hami Kıcı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

YANGINDAN ÖNCE Mİ ÖLDÜ?

Yangından 2 gün önce hastaneye giden Gülizar Emanet'in doktora oğlunun öldüğünü söylemesi ise soru işaretlerini çoğaltmıştı. Müge Anlı, anne Gülizar'ı o tarihte ölmemiş oğlunu 'o gün' neden ölmüş gibi gösterdiğini sorgulamış ancak yanıt alamamıştı. Hastanedeki doktorun ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde Gülüzar Emanet'in '2 saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. ' sözleri ön plana çıktı. Açıklamayla birlikte Şiar Kılıç'ın yangın önce öldürülmüş olabileceği iddiaları güçlendi.