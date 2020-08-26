Aktaş, YKS 2020 sonrası bir soru hakkında "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek o soruyu hazırlayanları eleştirmişti.

Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum; 'karıncaincitmez' kelimesi birleşik olamaz. Bunu biri birleştirse ben ona küfür ederim!"