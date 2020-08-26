ÖSYM sınav sonuçlarının bugün açıkladı. Milyonlarca üniversite adayı yerleştirme sonuçlarıyla emeklerinin karşılığını aldı. Sınava giren sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş (Reynmen) ise hiçbir yere yerleşmediğini Instagram hesabından paylaştı. 24 yaşındaki Aktaş, son dört yıldır yaptıklarıyla magazin figürü haline geldi.
Aktaş, YKS 2020 sonrası bir soru hakkında "Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum" diyerek o soruyu hazırlayanları eleştirmişti.
Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen şu ifadeleri kullanmıştı:
"Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu'na sesleniyorum; 'karıncaincitmez' kelimesi birleşik olamaz. Bunu biri birleştirse ben ona küfür ederim!"