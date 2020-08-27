Masterchef Türkiye yarış tüm hızıyla devam ediyor. Hem mavi hem de kırmızı takımdaki birbirinden iddialı yarışmacılar en iyi yemeği yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştı. Peki takım oyununda kırmızı mı yoksa mavi takım mı dokunulmazlığı aldı? Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda hangi yarışmacı şanslı oldu? Masterchef eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler…
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından, mavi takım yarışmacıları bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde Mehmet Şef'in imza yemeği olan zorlu Rozbif yemeğini yapmaya çalıştı.
Sürenin ardından şefler mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu. Duygu geçtiğimiz hafta da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu.
Böylece Duygu 2 kez dokunulmazlığı kazanarak rakiplerinden bir adım öne çıktı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Duygu eleme adayı olarak UĞUR'u seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan yarışmacı GÜLŞAH oldu
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir (Eleme adayı)
Berk
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce (Eleme adayı)
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 26 Ağustos 2020 Çarşamba MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
Sefa