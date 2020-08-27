BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından, mavi takım yarışmacıları bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde Mehmet Şef'in imza yemeği olan zorlu Rozbif yemeğini yapmaya çalıştı.

Sürenin ardından şefler mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu. Duygu geçtiğimiz hafta da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu.

Böylece Duygu 2 kez dokunulmazlığı kazanarak rakiplerinden bir adım öne çıktı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Duygu eleme adayı olarak UĞUR'u seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan yarışmacı GÜLŞAH oldu