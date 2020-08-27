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    • 27.08.2020 10:21
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    • 27.08.2020 10:21
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    ve yarışmayı izleyemeyenler bu adayların kimler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan final turları ile 16 kişilik kadrosunu belirledi ve yoluna devam ediyor. Rekabetin gitgide arttığı yarışmada dün akşam eleme adayı kimler oldu? En iyi yemeği yaparak jürileri etkileyen ve bireyse dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kendini elenmekten kurtardı. Peki ?

    Masterchef eleme adayları belli oldu!

    Masterchef Türkiye yarış tüm hızıyla devam ediyor. Hem mavi hem de kırmızı takımdaki birbirinden iddialı yarışmacılar en iyi yemeği yaparak elenmekten kurtulmaya çalıştı. Peki takım oyununda kırmızı mı yoksa mavi takım mı dokunulmazlığı aldı? Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda hangi yarışmacı şanslı oldu? Masterchef eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilenler…

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından, mavi takım yarışmacıları bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde Mehmet Şef'in imza yemeği olan zorlu Rozbif yemeğini yapmaya çalıştı.

    Sürenin ardından şefler mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu. Duygu geçtiğimiz hafta da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu.

    Böylece Duygu 2 kez dokunulmazlığı kazanarak rakiplerinden bir adım öne çıktı.

    ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Bu safhanın da ardından mavi takım yarışmacıları arasında eleme adayı oylaması yapıldı. Bireysel dokunulmazlık sahibi Duygu eleme adayı olarak UĞUR'u seçti. Yarışmacılar arasında tartışmalı geçen oylama da en fazla eleme oyunu alan yarışmacı GÜLŞAH oldu

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir (Eleme adayı)
    Berk
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce (Eleme adayı)
    MasterChef eleme adayı kimler oldu? 26 Ağustos 2020 Çarşamba MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
    Sefa
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    Haberler Magazin Masterchef eleme adayları belli oldu! Masterchef Türkiye dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı?
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