Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ağustos 2020 Salı) neler yaşanıyor? Korkunç şüphe! Şiar Kılıç yangından önce mi öldü? 9 yaşındaki Şiar'ın ölümündeki soru işaretleri ve daha fazlası 25 Ağustos Atv Müge Anlı canlı yayınında!

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 25 AĞUSTOS 2020 - TIKLA

3 yaşındaki Miraç'a ne oldu, nasıl kayboldu? 26 gündür kayıp olan Miraç'la ilgili gelişmeler Müge Anlı2da! Akılalmaz bir yangın, evdeki 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! 3 kişinin kaybolduğu yangın az sonra Müge Anlı'da! 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı, ardı ardına bulunan kemikler! Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişmeler!

ATV CANLI YAYIN

9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?

Anne Gülüzar Amanet ve eşi Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı.

Şiar Kılıç'ın ölümünde büyük şüphe!

Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı.

Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.